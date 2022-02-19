У мечети в Галилее застрелили мужчину

Мужчина был застрелен возле мечети в городе Мазраа в Западной Галилее. Медики МАДА констатировали его смерть на месте. Полиция начала расследование этого инцидента.

У мечети в городе Мазара, который находится недалеко от Акры в Западной Галилее, обнаружили мертвого мужчину в возрасте 45 лет. Прибывшие на место медики обнаружили на его теле огнестрельные ранения.

Пока мотив стрельбы остается неясным. О свидетельствах очевидцев также не сообщается. Правоохранители уже расследуют это дело. Предполагается, что это может быть связано с разборками криминальных групп, однако другие мотивы также не исключаются.

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