Горовиц рассказал, почему министры Ликуда не хотят уходить в отставку

Министры Ликуда не хотят уходить в отставку в рамках норвежского законодательства в пользу новых членов Кнессета.

Бывший министр здравоохранения Ницан Горовиц рассказал о нюансах Норвежского закона.

Об этом он написал в Twitter.

Горовиц объяснил, что министр, который уходит в отставку и хочет вернуться в Кнессет, должен отказаться от своего членства в правительстве.

Именно поэтому министры Ликуда не хотят уходить в отставку в рамках норвежского законодательства в пользу новых членов Кнессета.

«Относительно норвежского закона — многие думают, что министр, который уходит из Кнессета, может легко вернуться в него без проблем. Нет, для этого он должен отказаться от своего места в правительстве и не сможет снова использовать норвежский закон».

По его словам, «поэтому многие министры «Ликуда» не хотят уходить из Кнессета, потому что при этом они теряют способность оказывать давление на голоса».

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