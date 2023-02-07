Более трети израильтян опасаются гражданской войны из-за судебной реформы — опрос

Только каждый пятый респондент выступает за предложенные правительством изменения в правовую систему.

Более половины (60%) израильтян считают, что противостояние из-за судебной реформы правительства Биньямина Нетаниягу «с большой вероятностью» перерастет в насилие.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Smith Research по заказу Института еврейской народной политики (JPPI ), информирует Haaretz.

Отмечается, что более трети израильтян (35%) опасаются, что «битва» за судебную реформу может привести к гражданской войне. При этом только 22% полностью поддерживают предложенные реформы.

Президент JPPI Иедидиа Стерн назвал результаты опроса «мигающим красным светом, на который должны обратить внимание израильские политики», потому что «наша нация зависит от этого».

Стерн отметил в своем заявлении, что «израильтяне не считают возможность какого-либо насильственного конфликта просто политическим фактором, это настоящая проблема».

Как сообщал Курсор, коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Коалиция заявила, что открыта только для незначительных «косметических» компромиссов по судебной реформе.

Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.

До этого редакция писала о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.