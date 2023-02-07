Более трети израильтян опасаются гражданской войны из-за судебной реформы — опрос

Более половины (60%) израильтян считают, что противостояние из-за судебной реформы правительства Биньямина Нетаниягу «с большой вероятностью» перерастет в насилие.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Smith Research по заказу Института еврейской народной политики (JPPI ), информирует Haaretz.
Отмечается, что более трети израильтян (35%) опасаются, что «битва» за судебную реформу может привести к гражданской войне. При этом только 22% полностью поддерживают предложенные реформы.
Президент JPPI Иедидиа Стерн назвал результаты опроса «мигающим красным светом, на который должны обратить внимание израильские политики», потому что «наша нация зависит от этого».
Стерн отметил в своем заявлении, что «израильтяне не считают возможность какого-либо насильственного конфликта просто политическим фактором, это настоящая проблема».
Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.