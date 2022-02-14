Госконтролер решился на радикальные действия в обход Кнессета — СМИ

Согласно действующему законодательству государственный контролер Матаниягу Энгельман обязан получить разрешение на публикацию отчета по безопасности от секретной подкомиссией Кнессета, которая входит в состав комиссии по контролю.
Об этом сообщает портал «Бе-Хадрей харедим».
Но на данный момент из-за серьезного конфликта между коалицией и оппозицией, многие комиссии не работают так, как следовало бы.
Стоит отметить, что практически целый год отчеты Энгельмана не публиковались из-за того, что партия «Ликуд» бойкотировала работы комиссий Кнессета.
Важно, что сразу несколько докладов по сфере безопасности могут быть опубликованы в ближайшее время. Например, покупка самолета для главы правительства, финансовые отчеты оборонных концернов и прочие.
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