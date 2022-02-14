Госконтролер решился на радикальные действия в обход Кнессета — СМИ

Государственный контролер Матаниягу Энгельман собирается опубликовать отчет, посвященный оборонным вопросам, без разрешения комиссии Кнессета по контролю.

Согласно действующему законодательству государственный контролер Матаниягу Энгельман обязан получить разрешение на публикацию отчета по безопасности от секретной подкомиссией Кнессета, которая входит в состав комиссии по контролю.

Об этом сообщает портал «Бе-Хадрей харедим».

Но на данный момент из-за серьезного конфликта между коалицией и оппозицией, многие комиссии не работают так, как следовало бы.

Стоит отметить, что практически целый год отчеты Энгельмана не публиковались из-за того, что партия «Ликуд» бойкотировала работы комиссий Кнессета.

Важно, что сразу несколько докладов по сфере безопасности могут быть опубликованы в ближайшее время. Например, покупка самолета для главы правительства, финансовые отчеты оборонных концернов и прочие.

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