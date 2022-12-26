Госпрокуратура ответила Яиру Нетаниягу

Прокуратура раскритиковала Яира Нетаниягу, сына назначенного премьер-министра Биньямина нетаниягу, после того, как он высказался против высокопоставленных чиновников в прокуратуре и полиции и намекнул, что они заслуживают смертной казни, потому что они «подставили» его отца.

Об этом сообщает INN.

«К сожалению, в последние дни мы вновь стали свидетелями клеветнических и подстрекательских слов, которые не имеют ничего общего с законной критикой. Попытка подвергнуть критике и ослабить следователей израильской полиции и прокуроров в прокуратуре, которые день и ночь работают от имени общества и для его защиты, обречена на провал», — говорится в заявлении прокуратуры.

Государственная прокуратура упомянула, что «на прошлой неделе была перейдена еще одна черта, когда подсудимый физически напал на адвоката в суде, во время слушаний и перед судьей».

В заявлении также говорится, что «все это не ослабит Генпрокуратуру и прокуроров, которые действуют исключительно из профессиональных соображений. Правоохранительная система не будет уклоняться от профессионального и честного выполнения своей роли. Попытка приписать политическую мотивацию или посторонних соображений к решениям необоснованно. Все должны помнить: у нас одна прокуратура и одна полиция».

«Государственная прокуратура будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении правовые средства для защиты государственной прокуратуры и государственных прокуроров, их личной безопасности и их доброго имени», — говорится в заявлении.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу прокомментировал скандальное заявление своего сына Яира. Яир Нетаниягу заявил, что суд над его отцом — Биньямином Нетаниягу — является предательством.

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Наша редакция писала, что Яир Нетаниягу назвал суд над своим отцом предательством. Яир Нетаниягу, сын назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу, заявил, что старшие прокуроры и полиция предали государство из-за суда над его отцом.

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