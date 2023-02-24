Грипп в Израиле: сколько человек были госпитализированы за неделю

В феврале, по сравнению с предыдущим месяцем, в Израиле наблюдается тенденция к снижению заболеваемости гриппом. Большинство вирусов гриппа, идентифицированных к настоящему времени в стране, относятся к типу А.

Такие данные опубликовало министерство здравоохранения.

За последнюю неделю в медицинские учреждения с симптомами гриппа были госпитализированы 264 человека, 5 процентов из них — взрослые, 31 процент — дети и 6,8 процента — беременные и роженицы. Всего с октября прошлого года в Израиле заболеваемость была установлена у 5 479 человек.

Отмечается, что большинство вирусов гриппа, идентифицированных к настоящему времени в Израиле, относятся к типу А. В центральной лаборатории вирусов у пациентов с гриппом типа А были идентифицированы два подтипа: подтип А/Н1 и подтип А/Н3, подтип A/H1 является доминантным.

Минздрав призывает население вакцинироваться от гриппа, особенно мужчин и женщин от 65 лет и старше, а также людей из групп риска.

«Курсор» писал ранее, что в государственной больнице «Ассута» в Ашдоде 8-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии из-за осложнений после гриппа.

Еще мы писали, что несколько дней назад министерство здравоохранения отменило обязательство носить маски в медицинских и гериатрических учреждениях. Кроме того, отменено обязательство предъявлять тест на коронавирус на входе в учреждения.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отложила вторую фазу расследования происхождения коронавируса SARS-CoV-2 из-за трудностей, связанных с проведением исследований в Китае.