Хакеры обещают обнародовать новую информацию о главе Моссада

Группа хакеров, которых считают иранскими, угрожает, что уже в ближайшее время опубликует «более новую» информацию о нынешнем главе Моссада — Давиде Барнеа.

Телеграм-канал «Открытые руки» клянется обнародовать «новую» информацию о главе Моссада Давиде Барнеа, после того как вчера опубликовал видео с его личными документами и фотографиями.

«В ответ канцелярии премьер-министра Израиля: Вы сказали, что материал не новый; ждите следующего эпизода, чтобы узнать, обновились мы или нет!» — говорят хакеры в сообщении, написанном на иврите, английском и арабском языках.

По сообщениям СМИ, старый телефон, принадлежащий жене Барнеа, был взломан группой, которая якобы связана с Ираном.

Согласно данным, на телефоне не было секретной информации, которая могла бы нанести ущерб государственной безопасности.

Курсор ранее писал, что личные файлы главы Моссада опубликовали в группе Telegram, связанной с Ираном. В опубликованном видео утверждается, что показанные документы и фотографии являются результатом обширной кампании наблюдения за Барнеа. Согласно информаторам, эта кампания продолжается с 2014 года, когда Барнеа был главой отдела Моссада, ответственного за активацию международной агентурной сети Моссада.

Также сообщалось, что в Бахрейне подтвердили присутствие Моссада в стране. Заместитель секретаря министерства иностранных дел Бахрейна заявил, что присутствие Моссада в стране обеспечивает дополнительную безопасность и стабильность для мирных граждан.