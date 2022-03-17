ХАМАС объявил о смерти отца военного командующего Мохаммеда Дейфа

В мае 2021-го лидер вооруженного крыла палестинской военизированной группировки ХАМАС Мохаммед Дейф выступил с первым публичным заявлением почти за семь лет. Заявление адресовалось Израилю — что он заплатит «высокую цену», если выгонит палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.

ХАМАС оплакивает смерть Диаба аль-Масри, отца печально известного командира ХАМАСа Мохаммада Дейфа, который возглавляет военное крыло террористической группировки.

Эта история захлестнула СМИ Газы, когда палестинцы в прибрежном анклаве, которым правит ХАМАС, готовятся к проведению похоронной процессии.

Ранее Курсор писал, что лидеры ХАМАСа и Палестинского исламского джихада (PIJ) в среду призвали к эскалации борьбы с Израилем, особенно в Самарии и Иудее, а также в Иерусалиме, вплоть до «освобождения Палестины». Обращение прозвучало во время встречи в столице Ливана Бейруте между генеральным секретарем PIJ Зиядом аль-Нахале и заместителем главы политбюро ХАМАС Салехом аль-Арури.

Также напомним, что цифровые кошельки, предположительно используемые ХАМАСом, были конфискованы израильскими властями, что привело к закрытию методов финансирования базирующейся в Газе террористической группировки.

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