ХАМАС: возможна сделка по обмену заключенными с Израилем и Нетаниягу

ХАМАС считает, что может добиться обмена заключенными с Израилем.

Чиновники ХАМАСа сообщили ливанской газете «Аль-Ахбар», связанной с «Хизбаллой», что видео Аверы Менгисту было опубликовано, чтобы оценить, есть ли шанс заключить новую сделку по обмену заключенными с Израилем.

«Несмотря на крайне правое правительство в Израиле, возможно, удастся достичь соглашения, потому что оно считается более стабильным», — заявили представители ХАМАС.

В сообщении ливанской газеты утверждается, что ХАМАС далее заявил, что «фашистские экстремисты в правительстве не помешают премьер-министру Биньямину Нетаниягу подписать сделку по обмену заключенными». По данным террористической группировки, «исторически большинство сделок [обмен заключенными] заключалось с правыми правительствами».

Ранее в этом месяце ХАМАС поделился новой информацией об Авере Менгисту, израильском гражданине Эфиопии, который перешел границу сектора Газа в 2014 году.

Видео было опубликовано всего через несколько часов после того, как новый начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви официально вступил в должность начальника штаба.

Ранее Курсор писал, что ХАМАС активизирует попытки похитить израильских солдат. ХАМАС значительно активизировал свои планы по похищению израильских солдат с целью использовать их в качестве дополнительных козырей в потенциальной сделке по обмену пленными.

Курсор писал, что лидер ХАМАС угрожает Израилю: Мы победим «оккупантов и их новое правительство». Главный лидер ХАМАС заявил, что «новое сионистское правительство состоит из самых экстремистских религиозных и националистических правых в истории образования».

Курсор писал, что ХАМАС угрожает правительству Нетаниягу из-за Храмовой горы. Также террористы ФАТХ угрожают Израилю: Мы будем бороться любой ценой.

Напомним, что ФАТХ и Палестинский исламский джихад объединяются для борьбы с ЦАХАЛом.