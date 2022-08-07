Террористы обстреляли минометами КПП Эрез

На видео с места событий видно, как в здание попадает снаряд. Предполагается, что в последние часы перед перемирием обстрелы будут самыми массовыми.

Террористы «Исламского джихада» продолжают обстреливать Израиль не только ракетами, но и при помощи минометов. И вот появилось видео с контрольно-пропускного пункта Эрез, который также был обстрелян.

Об этом написали на телеграм-канале Медиа Архив.

Ранее наш сайт сообщал, что из Сдерота автобусами массово эвакуируют жителей.

Кроме того, Курсор писал, что ЦАХАЛ показал видео с авиаударом по месту запуска ракет «Исламского джихада».

Еще напомним, что ХАМАС угрожает объединиться с Исламским джихадом против ЦАХАЛа.