Террористы обстреляли минометами КПП Эрез

Террористы «Исламского джихада» продолжают обстреливать Израиль не только ракетами, но и при помощи минометов. И вот появилось видео с контрольно-пропускного пункта Эрез, который также был обстрелян.
Об этом написали на телеграм-канале.
Ранее наш сайт сообщал, что из Сдерота автобусами массово эвакуируют жителей.
Кроме того, Курсор писал, что ЦАХАЛ показал видео с авиаударом по месту запуска ракет «Исламского джихада».
Еще напомним, что ХАМАС угрожает объединиться с Исламским джихадом против ЦАХАЛа.