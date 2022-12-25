Хизбалла арестовала подозреваемого в убийстве солдата Временных сил ООН в Ливане

23-летний рядовой Шон Руни был убит 14 декабря, когда автомобиль миротворцев подвергся нападению возле деревни Аль-Акбия на юге страны.

«Хизбалла» сообщила об аресте подозреваемого в убийстве ирландского солдата Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL).

Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам ливанского чиновника, арестован «главный стрелок» террористической группы, который пошел на сотрудничество со следствием. При этом неясно, является ли обвиняемый в убийстве миротворца членом «Хизбаллы».

Ливанская террористическая группировка «Хизбалла» передала мужчину, подозреваемого в убийстве ирландского миротворца ООН, еще в начале этого месяца, сообщил в воскресенье представитель службы безопасности.

Как известно, 23-летний рядовой Шон Руни был убит, еще трое миротворцев были ранены 14 декабря, когда автомобиль UNIFIL подвергся нападению возле деревни Аль-Акбия на юге страны.

Миротворцы UNIFIL действуют как буфер между Ливаном и Израилем и дислоцируются вблизи границы.

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