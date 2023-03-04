HP покупает израильскую компанию: подробности

Основанная 5 лет назад фирма занимается разработками в обрасти «облачной безопасности».

Одна из крупнейших американских компаний в сфере информационных технологий Hewlett-Packard покупает израильскую компанию Axis Security.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что сумма сделки составляет $500 млн.

Axis Security — компания, которая была основана 5 лет назад. Она занимается разработками в области «облачной безопасности».

Как сообщал Курсор, в феврале HP Israel — дочерняя технологическая компания американской корпорации Hewlett-Packard заявила, что сокращает на 5 процентов численность своего штата.

Курсор писал ранее, что израильская компания Wix.com Ltd., предоставляющая услуги веб-разработки на основе облачных вычислений, уволила еще 370 своих работников, большинство из которых трудились в отделе обслуживания клиентов в США.

HP Israel увольняет 100 сотрудников, в том числе некоторых подрядчиков компании. Это решение было принято в рамках масштабных сокращений, проводимых технологическим гигантом во всем мире.

Отмечается, что в ноябре прошлого года HP объявила, что к концу 2025 года уволит от 4 до 6 тысяч сотрудников из 51 тысячи, что составляет до 12 процентов от общей численности персонала. По данным компании, этот шаг позволит сэкономить 1,4 миллиарда долларов в течение трех лет.

Ранее Курсор писал, что израильский Технион лидирует в области искусственного интеллекта в Европе. Эксперты Международного рейтинга CSRankings провели исследования и объявили Израильский технологический институт Технион университетом номер один в Европе в области искусственного интеллекта.

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