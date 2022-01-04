В сети показали видео, на котором арабы бросают коктейли Молотова в полицию в Иерусалиме

Стало известно о том, что ночью в Иерусалиме произошел очередной инцидент с арабскими боевиками. Так, они бросали бутылки с коктейлями Молотова в полицейский пост в районе Шимон а-Цадик.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Израиль | Медиа Архив»

На показанных кадрах можно увидеть группу людей, которые бегут по улице с горящими бутылками.

Ранее Курсор писал, что подразделение по борьбе с терроризмом израильской полиции будет переименовано и пройдет модернизацию.

Кроме того, редакция нашего сайта сообщала, что в Ор-Иегуде рабочий из Узбекистана обвиняется в жестоком обращении с 95-летним мужчиной, за которым он ухаживал.

Еще напомним, что работницу банка «Апоалим» обвинили в краже более 100 тысяч шекелей со счетов клиентов.

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