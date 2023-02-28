Ильхан Омар призывает США привлечь Израиль к ответственности

19:08, Сегодня
Новости Израиля, Политика
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Фото: Википедия

Член палаты представителей Ильхан Омар осудила действия израильских поселенцев в Хаваре, призвав Вашингтон «добиться полной ответственности за любые нарушения международного права».

Член палаты представителей США Ильхан Омар решительно осудила действия израильских поселенцев в городе Хавара, призвав США добиться полной ответственности за любые нарушения международного права.

Об этом сообщает портал Haaretz.

«Я в ужасе от неистовства израильских поселенцев в палестинских деревнях … в эти выходные, которое привело к поджогу десятков автомобилей и домов, гибели невинных людей и ранению более 100 человек», — заявила депутат от Миннесоты.

По ее словам, это происходит на фоне масштабного расширения поселений и де-факто аннексии Иудеи и Самарии. Как сказала Омар, шаги «самого правого израильского правительства в истории уничтожат всякую надежду на решение о создании двух государств».

Как сообщал Курсор, в понедельник, 27 февраля, поселенцы продолжали нападать на палестинские деревни, дома и граждан. Они забрасывали камнями палестинские автомобили на дороге возле деревни Аль-Мугаер. Машины получили повреждения, в то время как другие поселенцы забрасывали камнями автомобили возле Ум-Сафа, к северу от Рамаллы.

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. Парням было 20 и 21 год.

ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта. В нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья.

После очередного теракта Кабмин одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Согласно документу, суд сможет вынести смертный приговор тем, кто совершил убийство на национальной почве в отношении граждан Израиля. Комитет решил, что после предварительного голосования по закону будет проведено обсуждение в кабинете политической безопасности, на котором будет обсуждаться окончательная формулировка закона.

Также «Курсор» писал о том, что террористы угрожают Израилю ракетными обстрелами. В связи с этим израильтянам рекомендуют остерегаться мест массовых скоплений людей, а в случае, если замечены подозрительный предмет или человек, информацию необходимо сообщить в полицию.

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