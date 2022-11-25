Опубликовано фото подозреваемого в резонансном убийстве Юрия Волкова

Полиция разрешила к публикации имя задержанного Ади Мизрахи из Холона, который подозревается в жестоком убийстве медика из больницы Ихилов.

Полиция задержала 22-летнего Ади Мизрахи из Холона по подозрению в убийстве сотрудника больницы Ихилов, Юрия Волкова.

Об этом сообщает Израильские трудовыебудни.

Его имя и фото разрешены к публикации.

Как оказалось, у него обширная криминальная биография. И полиции были известны многие моменты из его прошлого.

Ранее он уже привлекался к ответственности за угрозы и рэкет, но суд решил его отпустить, посчитав это единичными случаями «не отражающими образ жизни Ади» (это прямая цитата из решения суда).

Кстати, на этом фото запечатлена и собака, которую он спустил вчера на полицейских.

Курсор ранее писал, что задержан подозреваемый в убийстве сотрудника больницы в Холоне.

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Напомним, редакция ранее информировала, что стали известны подробности задержания преступника. Во время его задержания были ранены двое полицейских и пострадала девушка.

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