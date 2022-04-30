Иран пытался убить израильских дипломатов в Турции

Задержанный агент Ирана рассказал, что ему дали задание убить одного из сотрудников израильского консульства в Стамбуле, а если получится, то и несколько сотрудников.

В Турции была сорвана попытка иранских спецслужб по ликвидации израильских дипломатов, которые находились в Стамбуле.

Об этом сообщили в иранской оппозиции со ссылкой на французские источники и анонимного генерала ВС США.

Так, в Стамбуле был арестован агент КСИР. Этот человек также сознался в том, что занимался вербовкой специального подразделения под номером 840 из отряда Аль-Кудс. Этот отряд занимается организацией терактов против противников иранского режима в других странах.

Агент рассказал, что он должен был ликвидировать одного из сотрудников консульства Израиля в Стамбуле. На подготовку ему выделили 150 тысяч долларов При убийстве еще нескольких сотрудников он должен был получить еще миллион долларов.

Однако агент был арестован и направлен для заключения в одну из стран Европы.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что в Иране заявили, что Израиль создает условия для собственного уничтожения.

Кроме того, Курсор писал, что Иран стремится расширить военное сотрудничество с Китаем.

Еще напомним, что Иран призывает к скорейшей встрече переговорщиков по ядерному соглашению.