Иран пытался убить израильских дипломатов в Турции

В Турции была сорвана попытка иранских спецслужб по ликвидации израильских дипломатов, которые находились в Стамбуле.
Об этом сообщили в иранской оппозиции со ссылкой на французские источники и анонимного генерала ВС США.
Так, в Стамбуле был арестован агент КСИР. Этот человек также сознался в том, что занимался вербовкой специального подразделения под номером 840 из отряда Аль-Кудс. Этот отряд занимается организацией терактов против противников иранского режима в других странах.
Агент рассказал, что он должен был ликвидировать одного из сотрудников консульства Израиля в Стамбуле. На подготовку ему выделили 150 тысяч долларов При убийстве еще нескольких сотрудников он должен был получить еще миллион долларов.
Однако агент был арестован и направлен для заключения в одну из стран Европы.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что в Иране заявили, что Израиль создает условия для собственного уничтожения.
Кроме того, Курсор писал, что Иран стремится расширить военное сотрудничество с Китаем.
Еще напомним, что Иран призывает к скорейшей встрече переговорщиков по ядерному соглашению.