Похороны ликвидированного террориста: его мать в экстазе привлекла внимание

В сети показали фото похорон уничтоженного во вторник террориста Ибрагима Аль Наблуси, который был главой «Бригады мучеников Аль-Аксы» и ранее успешно избегал арестов.

На похоронах ликвидированного сегодня, во вторник, террориста Ибрагима Аль Наблуси его мать появилась на всех фотографиях.

Об этом написал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Она получила оружие и стреляла в воздух.

«Курсор» писал, что ЦАХАЛ ликвидировал палестинского террориста в Шхеме: опубликованы фото. Глава «Бригады мучеников Аль-Аксы» Ибрагим Набулси в прошлом несколько раз избегал ареста.

Напомним, что в брошюрах для жителей Газы террористическая группировка предупреждает о возобновлении насилия, если их требования не будут выполнены. На следующий день после того, как Израиль и палестинский «Исламский джихад» (ПИД) достигли прекращения огня после трех дней вооруженного конфликта в секторе Газа и вокруг него, террористическая группировка предупредила, что может возобновить боевые действия, если Израиль не согласится освободить двух их членов.

Редакция писала, что арабы напали на туристов возле Пещеры Патриархов. Арабы напали на заблудившихся туристов в Хевроне, забросали камнями авто и пытались вытащить людей из машины. Силы ЦАХАЛа сейчас разыскивают подозреваемых.

Напомним, мы сообщали, что арабы напали на еврейских студентов в Иерусалиме: обнародовано жуткое фото.Двое арабов атаковали евреев в Иерусалиме. Нападавшие кулаками и камнем били одного из евреев по голове, пока он не упал и не потерял сознание, а на его друга арабы набросились с перцовыми баллончиками.