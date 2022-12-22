Израиль атаковал подразделение Хизбаллы по производству дронов – СМИ

Утверждается, что в ночь с воскресенья на понедельник на этой неделе Израиль якобы атаковал подразделение 127 «Хизбаллы» в аэропорту в пригороде Хомса, Сирия.

Об этом сообщает Jewish Press, ссылаясь на саудовский канал «Аль-Арабия».

Согласно отчету, это подразделение отвечает за исследования, разработку и производство ударных дронов. Сирийское информационное агентство SANA сообщило в ночь на вторник, что «наша ПВО отреагировала на израильский ракетный удар по точкам в окрестностях Дамаска и сбила несколько вражеских ракет».

«Аль-Арабия» сообщила ранее на этой неделе, что рейды были сосредоточены в районе Сайида Зейнаб к югу от Дамаска, где действуют группировки, лояльные Тегерану и ливанской «Хизбалле». Рейды последовали за прибытием иранского грузового самолета в аэропорт Дамаска. Саудовский канал также сообщил, что в ночь с понедельника на вторник атаке подверглось высотное здание, использовавшееся в качестве штаба иранского командования и управления в Дамаске.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила во вторник утром, что израильские атаки были направлены на склад «Хизбаллы» на ферме, расположенной между Аль-Саида Зайнаб и Аль-Бадждалией. В нем говорится, что склад содержал оружие и материально-технические материалы, которые были уничтожены на фоне сообщений о новых жертвах.

Ранее мы рассказывали, что 14 декабря миротворческий силы ООН в Ливане (UNIFIL) попали в засаду по дороге в Бейрут, вследствие чего погибли двое ирландских военных. Группу з двух бронетранспортеров с восемью ирландскими военнослужащими обстреляли террористы из Хизбаллы. Подробнее об этом читайте здесь.

«Курсор» сообщал, что новый иранский авиамаршрут в Бейрут вызывает обеспокоенность в Израиле.

Помимо этого недавно в системе оповещения ЦАХАЛа произошел сбой, из-за чего оповещения о призыве получили десятки тысяч резервистов.