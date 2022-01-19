Израиль будет спонсировать операции на голосовых связках для трансгендеров

Стало известно, что решение о финансировании таких операций было весьма спорным.

Комитет «Корзина лекарств» принял решение о финансировании операций на голосе для трансгендеров.

Об этом сообщает Israel National News.

Стало известно, что решение о финансировании таких операций было весьма спорным.

Один из членов комитета выступил против принятия этого решения, сказав, что эти операции не должны быть в приоритете, если при этом будет сокращаться лечение таких болезней как рак. Однако ему возразил другой члем комитета, который считает, что это долг правительства помогать таким людям, учитывая сколько бед и потрясений они прошли.

Председатель партии религиозного сионизма Бецалель Смотрич заявил: «Большое спасибо нашему правительству перемен и исцеления, которое «откладывает все в сторону», например, больных раком, и продвигает только «бесспорные вопросы, такие как финансирование лечения голоса для трансгендеров из «Корзины лекарств» … когда вы заблудились по пути, безумию больше нет предела».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что экс разработчик израильской вакцины критикует присуждение премии Genesis генеральному директору Pfizer.

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Ожидается, что попытка вынести закон на голосование на пленуме Кнессета будет предпринята уже на следующей неделе.

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