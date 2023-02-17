Израиль должен найти новый баланс в американо-китайской технологической войне — INSS

Эксперты заявили, что Израиль должен принять меры по укреплению доверия в пользу Америки и ее партнеров по «чиповому альянсу».

Нынешний представитель разведки ЦАХАЛа и заместитель гендиректора по высокотехнологичным технологиям заявили, что это позволит избежать двусмысленности в «технологической войне чипов» с Китаем, говорится в новом документе с изложением позиции Института исследований национальной безопасности (INSS).

В отчете, написанном одним из членов разведки ЦАХАЛа (его имя засекречено) и старшим вице-президентом по корпоративному развитию Valens Ариэлем Собельманом, содержатся четкие рекомендации о том, как Иерусалиму следует вести себя в контексте конкуренции передовых технологических чипов между Вашингтоном и Пекином.

Авторы обсуждают торговую войну между США и Китаем до администрации Байдена, а также влияние пандемии COVID-19 и российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Авторы заявили, что «индустрия чипов основана на глобальных цепочках поставок. Кризис чипов, развивающийся в результате геостратегического импульса и усугубляемый пандемией, а также множеством других независимых факторов, таких как землетрясения, пожары, перебои в подаче электроэнергии и климат, высветил риск для США, когда сектор, «важный для национальной безопасности» чувствителен к потрясениям, не зависящим от США.

INSS рекомендовала правительству Израиля «продолжить технологический диалог, начатый в 2022 году, и инициировать обсуждение технологического сотрудничества с США и ЕС, особенно в отношении аппаратного обеспечения и микросхем».

В этом контексте в отчете говорится, что «Израиль должен подчеркнуть свое относительное преимущество в области исследований и разработок, особенно в области искусственного интеллекта, где у Израиля есть экосистема, включающая промышленность, академические круги и элементы безопасности».

«Израиль также должен понимать, что США полны решимости изменить структуру мировой торговли, чтобы защитить свою национальную безопасность и демократические ценности. Важность этического компонента глобальной торговли меняется, когда технологии становятся инструментом борьбы между демократиями и другими формами правления», — пишут авторы.

В геостратегическом соперничестве между Китаем и США, авторы отчет ясно дают понять, что Иерусалим должен встать на сторону Вашингтона.

Ранее Курсор писал, что крупнейшие мировые поставщики чипов прекращают сотрудничество с Китаем – СМИ. США объявили о новых ограничениях, запрещающих экспорт американского оборудования для производства чипов в Китай.

Курсор сообщал, что Китай снова пригрозил США. Китай ответит «взаимностью» после американских аэрокосмических санкций.

Наша редакция писала, что в Вашингтоне обеспокоены ростом шпионства со стороны Поднебесной. В Белом доме утверждают, что Пекин регулярно атакует американскую промышленность и правительственные учреждения, совершая шпионские операции, направленные на сбор коммерческих тайн и личных данных.