США vs Китай: в Вашингтоне обеспокоены ростом шпионства со стороны Поднебесной

В Белом доме утверждают, что Пекин регулярно атакует американскую промышленность и правительственные учреждения, совершая шпионские операции, направленные на сбор коммерческих тайн и личных данных.

В США обеспокоены растущим масштабом шпионской деятельности со стороны Китая. Китайский воздушный шар, пролетевший над Соединенными Штатами перед тем, как был сбит в минувшие выходные, привлек внимание общественности и вызвал критику как наглый шпионаж.

Об этом пишет Associated Press.

По словам официальных лиц США, правительство Китая регулярно атакует американскую промышленность и правительственные учреждения, совершая шпионские операции, направленные на сбор коммерческих тайн и конфиденциальных личных данных. Это беспокоит правоохранительные и разведывательные службы США.

«Есть длинная история шпионажа. Есть танец и игра, которую исполняют обе стороны. В этом конкретном случае, возможно, китайцы попали в банк с печеньем», — сказала эксперт из Азии и управляющий директор Индийско-тихоокеанской программы Немецкого фонда Маршалла Бонни Глейзер.

До этого директор ФБР Кристофер Рэй неоднократно заявлял, что китайское правительство имеет самую масштабную хакерскую программу, которая используется для воровства личных и корпоративных данных.

Ранее Курсор писал, что Байден рассказал, как сбитый аэростат повлияет на отношения США и Китая. Байден высказался об инциденте с аэростатом.

Наша редакция также сообщала о скандале вокруг китайских аэростатов-шпионов: в Минобороны США выступили с заявлением. США заявили, что аэростаты Китая не были обнаружены из-за «пробела в осведомленности».

Курсор писал, что США сбили китайский аэростат. Военные США сбили китайский воздушный шар у побережья Каролины.

Читайте подробнее об инциденте c дирижаблем-шпионом над США: в Китае выступили с заявлением.

Напомним, что Пентагон зафиксировал уже второй китайский шар-шпион в небе.