Израиль возобновляет дипломатические отношения с Польшей. Встреча президента Ицхака Герцога с президентом Польши Анджеем Дудой вернет теплые дружественные отношения между странами.
В ближайшее время будет назначен новый посол Польши в Израиле, а посол Израиля в Польше Яков Ливне объявит о верности Дуде.
Израиль и Польша восстановят представителей своих министерств иностранных дел в каждой стране.
Президенты двух стран сообщили, что дипломатические связи между Израилем и Польшей вернутся к прежним, в духе сотрудничества и диалога.
«Курсор» писал, что посол Израиля в ООН и мэр Нью-Йорка посетили могилу Любавического ребе. Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка, выступил на могиле Любавического ребе и заявил: «Когда наступают тяжелые времена, мы обращаемся к духовным лидерам за благословениями».
Ранее «Курсор» сообщал, что Герцог поблагодарил Беннета за сотрудничество и оценил его работу на благо Израиля. Беннет посетил президента Герцога в его резиденции в Иерусалиме. Президент отметил достижения премьер-министра в рамках его деятельности на посту и поблагодарил за достижения.
Также редакция информировала, что названо условие, при котором белорусская армия может вступить в войну с Украиной. Самопровозглашенный президент беларуси Александр Лукашенко накануне заявил, что Беларусь поддерживает россию и участие беларуси в «спецоперации» определено им давно. При этом о вводе войск в эту страну он промолчал.