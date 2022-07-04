Израиль и Польша возобновили дипломатические отношения

Польша в ближайшие дни назначит нового посла в Израиле в рамках восстановления дружеских межгосударственных отношений. Израильский посол Яков Ливне вернется к своим обязанностям.

Израиль возобновляет дипломатические отношения с Польшей. Встреча президента Ицхака Герцога с президентом Польши Анджеем Дудой вернет теплые дружественные отношения между странами.

В ближайшее время будет назначен новый посол Польши в Израиле, а посол Израиля в Польше Яков Ливне объявит о верности Дуде.

Израиль и Польша восстановят представителей своих министерств иностранных дел в каждой стране.

Президенты двух стран сообщили, что дипломатические связи между Израилем и Польшей вернутся к прежним, в духе сотрудничества и диалога.

«Курсор» писал, что посол Израиля в ООН и мэр Нью-Йорка посетили могилу Любавического ребе. Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка, выступил на могиле Любавического ребе и заявил: «Когда наступают тяжелые времена, мы обращаемся к духовным лидерам за благословениями».

Ранее «Курсор» сообщал, что Герцог поблагодарил Беннета за сотрудничество и оценил его работу на благо Израиля. Беннет посетил президента Герцога в его резиденции в Иерусалиме. Президент отметил достижения премьер-министра в рамках его деятельности на посту и поблагодарил за достижения.

Также редакция информировала, что названо условие, при котором белорусская армия может вступить в войну с Украиной. Самопровозглашенный президент беларуси Александр Лукашенко накануне заявил, что Беларусь поддерживает россию и участие беларуси в «спецоперации» определено им давно. При этом о вводе войск в эту страну он промолчал.