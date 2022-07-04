Посол Израиля в ООН и мэр Нью-Йорка посетили могилу Любавического ребе

Эрик Адамс, мэр Нью-Йорка, выступил на могиле Любавического ребе и заявил: «Когда наступают тяжелые времена, мы обращаемся к духовным лидерам за благословениями».

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и посол Израиля в ООН Гилад Эрдан посетили могилу Любавического ребе, феноменального еврейского духовного лидера.

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

Визит был приурочен к 3 Тамуза, но фактически прошел на день позже.

Эрик Адамс известен глубокими связями в еврейской общине не только в Соединенных Штатах, но и в Израиле. В сети показали фото и видео его посещения.

Мэр Нью-Йорка отметил во время своего выступления: «Когда наступают тяжелые времена, мы обращаемся к духовным лидерам за благословениями».

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