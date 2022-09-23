Почему так мало израильских детей привиты от COVID-19? — исследование

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, примерно каждый пятый израильский ребенок в возрасте от пяти до 11 лет получил вакцину от COVID-19, хотя фонды здравоохранения предлагают ее родителям уже почти год.

Исследователи медицинского факультета Азриэли Университета Бар-Илан и связанного с ним Медицинского центра Галилеи в Нагарии определили некоторые причины низкого уровня вакцинации среди этой возрастной группы.

Новое исследование более чем 1 800 израильских родителей было недавно опубликовано в журнале Human Vaccines and Immunotherapys под заголовком «Причины, лежащие в основе намерения вакцинировать детей в возрасте 5–11 лет от COVID-19: перекрестное исследование родителей в Израиле». Оно было проведено в ноябре прошлого года — за две недели до развертывания вакцины для детей этой группы.

Чтобы поощрить участие широкого круга лиц, представляющих израильское общество, исследователи использовали рекламу на арабском и иврите, адаптированную для мужчин и женщин, и алгоритм рекламы в соцсетях, ориентированный на родителей маленьких детей.

Среди основных полученных результатов: Менее половины (43%) родителей детей в этой группе населения заявили, что планируют вакцинировать своих детей от COVID-19. Еще один ключевой вывод заключался в том, что главным приоритетом родителей была не защита своих детей от COVID-19 (56%), а предоставление им возможности вернуться в школу и повседневную жизнь (89%) и обеспечение финансовой устойчивости (78%). Родители были больше обеспокоены безопасностью вакцин (53%), чем опасностью, которую COVID-19 представляет для детей (38%).

Большинство стран с высоким уровнем дохода в настоящее время предлагают вакцинацию подростков, но вакцинация детей младшего возраста менее распространена, несмотря на доказательства ее безопасности и эффективности.

«Наличие вакцин против COVID-19 и лицензирование этих прививок для детей в возрасте от 5 до 11 лет не является гарантией того, что родители будут прививать своих детей», — пишут исследователи.

«Многие родители не хотят вакцинировать своих детей, потому что они не верят, что COVID-19 вызывает тяжелое заболевание. Эти данные могут помочь органам здравоохранения в разработке образовательных и информационных кампаний в отношении вакцин, чтобы показать родителям, среди прочего, что COVID-19 может быть опасен для всех», — сказал ведущий автор исследования доктор Амиэль Дрор из Медицинского факультета Азриэли и Медицинского центра Галилеи.

Дрор сотрудничал со своим коллегой из Азриэли профессором Майклом Эдельштейном, а студент-медик Тель-Авивского университета Нико Морозов внес свой вклад в сбор и анализ данных.

Опрос показал, что родители, которые сами не были вакцинированы, реже (13%) вакцинировали своих детей, чем те, кто был вакцинирован три раза (62%), дважды (48%) или один раз (32%). Родители, у которых были побочные эффекты после вакцинации, с меньшей вероятностью (58%) вакцинировали своих детей, чем те, кто был вакцинирован и испытывал серьезные (19%) или незначительные (51%) побочные эффекты. Матери и родители старше 35 лет чаще вакцинировались (47%), чем отцы и родители в возрасте 35 лет и моложе (40%).

По словам авторов, доступность вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет не является гарантией того, что родители сделают им прививку.

Стало известно, когда израильтяне начнут получать COVID-прививки второго поколения. Вакцины второго поколения распространяются среди поставщиков медицинских услуг, поскольку научное сообщество с нетерпением ждет, чтобы увидеть, насколько они помогают.

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