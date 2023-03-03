Израиль наращивает экспорт товаров в рф — ЦСБ

Среди стран, не входящих в Европейский союз, рф занимает третье место по объемам израильского экспорта.

Израиль продолжает активно торговать с российской федерацией*. Среди стран, не входящих в Евросоюз, рф занимает третье место по объемам израильского экспорта, уступая только Великобритании и Швейцарии.

Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического бюро Израиля.

Согласно его информации, в январе 2023 года экспорт израильских товаров в россию вырос на 2% по сравнению с показателем 2022 года и составил 64,4 млн долларов.

Курсор писал ранее, депутат Европарламента назвал неожиданную версию, почему рф напала на Украину. рф почти год назад вторглась на территорию Украины и начала совершать масштабные военные преступления.

Наша редакция писала, что Вооруженные силы Украины продолжают бороться с российским агрессором за свою независимость и свободу и наносят противнику на фронте большие потери, в том числе уничтожают большое количество техники и авиации. С начала полномасштабного вторжения россия на войне потеряла 293 самолета.

Еще мы писали, что война серьезно отразилась на состоянии российской федерации, в частности ее экономике, которая переживает потрясения из-за введенных ЕС санкций. Послевоенное будущее агрессора неизвестно на данный момент, но Украина будет делать все возможное, чтобы ослабить противника.

Напомним, министерство обороны Великобритании оценило, что маловероятно, что российские силы смогут совершить крупный прорыв в Донецкой области. Причиной тому нехватка войск в этом районе.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!