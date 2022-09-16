Израиль опроверг сообщение о том, что рф не гарантирует безопасность паломникам в Умани

Израиль ранее выпустил предупреждение о поездках в Украину и Умань на Рош ха-Шана.

Министерство иностранных дел Израиля опровергло сообщения в пятницу о том, что россия* заявила, что не сможет гарантировать безопасность израильских паломников, направляющихся в Умань на праздник Рош ха-Шана, поскольку российское вторжение в Украину продолжается.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

N12 сообщил, что заместитель министра иностранных дел рф михаил богданов предупредил посла Израиля в рф Александра Бен-Цви о ситуации с безопасностью в отношении Умани, куда ежегодно на Рош ха-Шана стекаются сотни тысяч ультраортодоксальных евреев, чтобы посетить могилу раввина Нахмана из Бреслова, основателя брацлавских хасидов.

Хотя Израиль уже выпустил предупреждение о поездках в Украину и, в частности, в Умань на Рош ха-Шана, и Украина также предупредила, что не сможет гарантировать безопасность израильских верующих, Бен-Цви предупредил, что многие израильтяне уже едут туда.

N12 сообщил, что, хотя богданов сказал, что россия не может гарантировать безопасность израильтян в Умани, он попросил предоставить информацию о верующих, чтобы передать ее российским военным.

Ранее Курсор писал, что россия заявила, что не может гарантировать безопасность евреев в Умани. Ожидается, что тысячи людей попытаются совершить ежегодное паломничество в Умань на Рош ха-Шана, несмотря на предупреждения Израиля, Украины.

Курсор сообщал, что в мид рф высказались касаемо возможных ракетных обстрелов еврейских паломников в Умани. Пресс-секретарь мид россии мария захарова заявила, что кремль не намерен обстреливать ракетами еврейских паломников, посещающих украинский город Умань во время Рош ха-Шана.

Недавно заместитель председателя СНБ и глава отдела по борьбе с терроризмом бригадный генерал (в отставке) Ицик Бар призвал всех паломников воздержаться от ранее упомянутой поездки.

Курсор писал, что в Умани к Рош ха-Шана для паломников-хасидов подготовили более 20 укрытий, переоборудованных из подвалов. У самого места празднований располагается специальное укрытие, куда могут поместиться 2-2,5 тысяч человек.

Также Курсор сообщал, что в преддверии Рош ха-Шана Украина усилила меры безопасности и провела отработку действий в случае нестандартных ситуаций. К учениям привлекли полицию, Нацгвардию, МЧС и специальные подразделения всех органов экстренной помощи.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!