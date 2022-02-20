В Израиле отозвали детские смеси от мирового бренда из-за случаев заражения инфекциями

Причиной стали жалобы потребителей на возникновение бактериальных инфекций у младенцев, которые приняли смесь Similac.

После сообщений о заболеваниях младенцев за границей израильский импортер детских смесей объявил об отзыве двух продуктов Similac, которые продаются только по рецепту: Similac Alimentum и Similac Human Milk Fortifier.

Abbott Israel, местный импортер, заявляет, что отозвет около 700 единиц продукции после предупреждения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

На прошлой неделе FDA заявило, что расследует четыре дела о младенцах, которые были госпитализированы после употребления смеси. Указывается, что один ребенок умер.

Агентство сообщило, что один из случаев был связан с сальмонеллой, а три — с Cronobacter sakazakiim, редким, но опасным микробом, который может вызвать заражение крови и другие серьезные осложнения.

Abbott, один из крупнейших производителей детских смесей в США, заявил, что отзывает все потенциально опасные продукты, произведенные на предприятии. Это касается некоторых партий Similac, Alimentum и EleCare со сроком годности 1 апреля 2022 года или позже. Продукт распространялся по всей территории США и за рубежом, говорится в сообщении компании.

В Abbott сказали, что родители могут идентифицировать отозванные продукты, изучив номер на дне каждой упаковки. Затронутые формулы имеют номера от 22 до 37, содержат K8, SH или Z2 и имеют дату истечения срока действия 1 апреля 2022 года или позже.

Напомним, что сегодня стало известно, что Елизавета II заразилась коронавирусом.

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