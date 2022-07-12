Израиль предостерег ХАМАС от эскалации напряженности во время визита Байдена

Через египетских, катарских эмиссаров передали послания Израиля и предостерегли ХАМАС от эскалации напряженности во время визита президента США.

Израиль работает с региональными посредниками, чтобы обуздать террористическую группировку ХАМАС и предотвратить эскалацию обстановки в Газе во время предстоящего визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток.

СМИ, опираясь на источники в ХАМАС, сообщили, что высокопоставленные источники в Египте и Катаре обратились к ХАМАС, предупредив, что эскалация безопасности будет иметь негативные последствия как для Газы, так и для ХАМАСа.

В отчете также говорится, что Израиль пригрозил с помощью посредников предпринять жесткие шаги в отношении Газы, включая ужесточение ограничений, которые были ослаблены лишь недавно.

Согласно отчету, представители ХАМАСа направили следующее послание: «Боевые действия палестинской нации не связаны с визитом какого-либо лица в регион. Скорее, эскалация будет происходить в соответствии с корыстными интересами, в соответствии с тем, как это понимают палестинцы.»

Между тем, посол Израиля в Организации Объединенных Наций (ООН) Гилад Эрдан предупредил Совет Безопасности ООН, что провокации со стороны «Хизбаллы» могут привести к эскалации в регионе.

«Курсор» писал, что США намерены сократить срок визита Байдена на Ближний Восток. Запланированная десятидневная поездка американского президента по странам Ближнего Востока может быть скорректирована и сделана менее насыщенной.

Также мы информировали, что перед визитом Байдена в Тель-Авиве вывесили флаги ПА. Запланированный на 13 июля приезд американского президента внес множество изменений в жизнь Израиля. Также в понедельник в Тель-Авиве заметили вывешенные рядом с израильским флаги ПА.