Израиль столкнулся с острой нехваткой различных лекарств: Ассоциация фармацевтов озвучила детали

Фармацевты заявили, что проблема не решается должным образом государственными органами, в частности минздравом.

Ассоциация фармацевтов предупредила об острой нехватке лекарств, в том числе риталина, лекарств, используемых для лечения проблем с сердцем и кровеносными сосудами, и лекарств для лечения кожных заболеваний. Фармацевты написали об этом в письме, направленном министру здравоохранения Ницану Горовицу и генеральному директору его офиса, Нахману Ашу, в понедельник.

«В Израиле ощущается нехватка лекарств. В последние два года и, в частности, в последние несколько месяцев явление нехватки усиливается», — говорится в заявлении председателя Ассоциации фармацевтов Давида Пепо.

«Нехватка понятна по целому ряду причин: COVID-19, война в Украине, глобальный кризис занятости и экономический кризис», — пояснил Пепо.

«К этому следует добавить серьезные сбои, происходящие в системах распределения лекарств в Израиле, которые объясняются нехваткой персонала, неисправностями, высокими затратами на распространение и многими другими объяснениями разного рода», — сказал Пепо.

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