Израиль захлестнула волна преступности: на севере страны застрелили мужчину

31-летний мужчина убит в галилейском поселении Джадейди-Макр, став как минимум 47-й жертвой убийства в арабской общине в этом году.

31-летний мужчина был смертельно ранен во вторник вечером в поселении Джадейди-Макр на севере Израиля, поскольку в арабском сообществе продолжается неумолимая волна смертоносных преступлений.

Погибший в результате стрельбы во вторник вечером в районе западной Галилеи был доставлен в больницу Нагарии в критическом состоянии, где врачи констатировали его смерть.

Полиция разыскивает подозреваемых и прочесывает место стрельбы в поисках улик.

Это убийство стало как минимум 47-й насильственной смертью в израильской арабской общине с начала 2022 года.

В арабских общинах в последние годы наблюдается всплеск насилия. Многие обвиняют полицию, которая, по их словам, не смогла подавить мощные преступные организации и в значительной степени игнорирует насилие, которое включает семейные распри, мафиозные войны за территорию и насилие в отношении женщин.

В субботу 24-летний мужчина был найден застреленным в машине рядом с футбольным полем в Джиср-эз-Зарка на северном побережье. Той же ночью по меньшей мере пятеро были ранены в результате ожесточенных ссор в ходе двух отдельных инцидентов в арабских поселениях.

Ранее Курсор писал, что арабская террористическая организация ХАМАС сообщила об ухудшении состояния здоровья одного из израильтян, удерживаемых в плену террористами.

Такде наша редакция сообщала, что ХАМАС может обменять пленного израильтянина на больных заключенных-террористов.