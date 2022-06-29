Израиль захлестнула волна преступности: на севере страны застрелили мужчину

31-летний мужчина был смертельно ранен во вторник вечером в поселении Джадейди-Макр на севере Израиля, поскольку в арабском сообществе продолжается неумолимая волна смертоносных преступлений.
Погибший в результате стрельбы во вторник вечером в районе западной Галилеи был доставлен в больницу Нагарии в критическом состоянии, где врачи констатировали его смерть.
Полиция разыскивает подозреваемых и прочесывает место стрельбы в поисках улик.
Это убийство стало как минимум 47-й насильственной смертью в израильской арабской общине с начала 2022 года.
В арабских общинах в последние годы наблюдается всплеск насилия. Многие обвиняют полицию, которая, по их словам, не смогла подавить мощные преступные организации и в значительной степени игнорирует насилие, которое включает семейные распри, мафиозные войны за территорию и насилие в отношении женщин.
В субботу 24-летний мужчина был найден застреленным в машине рядом с футбольным полем в Джиср-эз-Зарка на северном побережье. Той же ночью по меньшей мере пятеро были ранены в результате ожесточенных ссор в ходе двух отдельных инцидентов в арабских поселениях.
Ранее Курсор писал, что арабская террористическая организация ХАМАС сообщила об ухудшении состояния здоровья одного из израильтян, удерживаемых в плену террористами.
Такде наша редакция сообщала, что ХАМАС может обменять пленного израильтянина на больных заключенных-террористов.