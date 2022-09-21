Израиль замышляет заговор против палестинцев — заявление ПА

Палестинская администрация заявила, что столкнулась с «заговором» Израиля и некоторых региональных стран, стремящихся нанести ущерб палестинскому государству.

Это заявление было сделано в ответ на беспорядки, вспыхнувшие в Наблусе в понедельник вечером после того, как силы безопасности ПА арестовали двух палестинцев, Мусаба Штайе и Амида Тбейле, сообщает The Jerusalem Post.

Палестинские источники описали Штайе как близкого к высокопоставленному члену вооруженного крыла ХАМАСа Изаддину аль-Касаму, которого Израиль разыскивает за его причастность к терроризму.

По словам источников, он также был близким другом Ибрагима аль-Набулси, боевика, недавно убитого солдатами ЦАХАЛа в Наблусе. Штайе и Тбейлех были переведены в контролируемую ПА тюрьму Иерихона, сообщил правозащитник из Наблуса.

Семья Штайе выступила с заявлением, в котором опровергла утверждения о том, что он сдался силам безопасности ПА.

Арест двух мужчин рассматривается некоторыми палестинскими политологами как сигнал от ПА Израилю и США о том, что они подавляют терроризм в Иудее и Самарии. Они также отметили, что беспорядки отражали состояние глубокого недовольства ПА среди палестинцев.

«Арест произошел в ответ на утверждения о том, что Палестинская администрация потеряла контроль над Наблусом и Дженином. Палестинское руководство сейчас пытается показать Израилю и американцам, что оно принимает меры, чтобы обуздать боевиков», — сказал один аналитик.

Другой аналитик указал, что арест произошел накануне выступления президента ПА Махмуда Аббаса на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке: «Президент Аббас хочет показать, что он все еще у власти. Но то, что произошло в Наблусе, может спровоцировать интифаду (восстание) против Палестинской администрации».

Пресс-секретарь президента ПА Набиль Абу Рудайнех призвал к спокойствию и призвал палестинцев не подвергаться эксплуатации со стороны «заговорщиков против нашего национального проекта».

«Мы призываем наш народ объединиться на этом опасном этапе, через который проходит наше национальное дело. Мы подчеркиваем необходимость поддерживать порядок и безопасность», — сказал Абу Рудайне.

Правящая фракция ФАТХ, возглавляемая Аббасом, также обвинила Израиль и неназванные страны региона в организации беспорядков с целью навредить палестинцам и их делу. В заявлении фракции говорится, что палестинская «борьба» должна быть направлена ​​только против израильской «оккупации».

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