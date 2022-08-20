Израильские высокотехнологичные компании возобновляют набор персонала в Украине

Относительное спокойствие в Киеве и других частях Украины побудило израильские высокотехнологичные компании возобновить набор сотрудников в стране.

Израильские высокотехнологичные компании предоставляют своим сотрудникам стабильную работу и зарплату, чтобы они могли поддерживать свои семьи и развивать свою карьеру.

В Optimove, которая разрабатывает маркетинговые технологии для компаний с существующими клиентами, в настоящее время работает 30 украинцев в Киеве и Виннице, некоторые из которых были повышены до руководителей групп.

Из-за войны многие компании прекратили работу в Украине. Optimove предоставила своим сотрудникам стабильную работу и зарплату, чтобы они могли поддерживать свои семьи и развивать свою карьеру. Компания также разместила работников, которые были вынуждены переехать из соображений безопасности или были вынуждены приостановить работу из-за сирен.

«Наши работники знают, что мы поддерживаем их издалека и что они могут не торопиться», — сказала Ренана Левин, бизнес-партнер Optimove.

Игровая компания SciPlay недавно запустила в Украине кампанию по набору аниматоров. В компании работает 700 сотрудников по всему миру, в том числе 52 в раздираемой войной стране.

«Недавно мы наняли семь украинских сотрудников, которые присоединились к компании, и в рамках кампании мы наймем еще 17. Мы следим за тем, чтобы украинские сотрудники получали те же условия, что и все остальные сотрудники, включая бонусы и социальные пособия», — заявили в компании.

Майан Эйснер Розенман, руководитель отдела кадров SciPlay, добавляет: «В последние месяцы мы провели ряд проектов финансовой и моральной поддержки граждан Украины в инициативах, которые исходили как от компании, так и от сотрудников по всему миру».

Стартап по демонстрации цифровых продуктов Walnut также набирает сотрудников из Украины. Компания похвасталась гибкостью и пониманием ситуации украинских сотрудников, а некоторым даже помогла найти жилье.

Ранее Курсор писал, что в Израиле построят первый центр квантовых компьютеров. Квантовые компьютеры, способные выполнять квантовые вычисления общего назначения, могут произвести революцию в широком спектре отраслей.

Курсор писал, что в Израиле кризис сферы высоких технологий: волна увольнений продолжается. Финансовый кризис сказывается на израильских высоких технологиях.

Редакция сообщала о том, что технологическая сфера Израиля продолжает серию потерь и увольнений. Сфера IT-технологий переживает не лучшие времена. Вначале хайтек-компании перестали набирать новых сотрудников и заморозили зарплаты, а теперь дело дошло до массовых сокращений.

Кроме этого, израильская компания получила награду за лучшую программу искусственного интеллекта. Специалисты израильской компании разработали программу, которая на основе искусственного интеллекта позволяет в считанные секунды трансформировать устную речь в текстовые аналоги.

Наша редакция писала, что Тель-Авив вошел в ТОП-7 лучших технологических экосистем мира.