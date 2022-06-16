Израильтян предупрелили об усилении жары и сильном северном ветре

В горах и на суше станет немного жарче, чем обычно в этом сезоне. Днем вдоль побережья будут дуть сильные северные ветры. Также стало известно, есть ли в воде медузы.

Погода сегодня в четверг будет переменно-облачной и ясной, с небольшим повышением температуры, особенно в горах и на суше. Там будет немного жарче, чем обычно для этого сезона.

Об этом передает Israel Hayom.

Во второй половине дня вдоль побережья будут дуть сильные северные ветры, завтра высота волн в Средиземном море составит от 50 до 170 сантиметров, а температура воды — 27 градусов. Кроме того, вас ждут медузы в воде.

Что касается пятницы, то в горах и на суше будет немного жарче, чем обычно для этого сезона. Прибрежная равнина будет жаркой и влажной.

Температура и погода в отдельных городах сегодня: Кацрин 19-33 градуса и ясно, Кирьят-Шмона 21-36 градусов и ясно, Цфат 18-28 градусов и ясно, Тверия 22-38 градусов и ясно, Афула 21-34 градуса и ясно, Хайфа 23–28 градусов и облачно с прояснениями, Тель-Авив 23–29 градусов и облачно с прояснениями, Иерусалим 19–30 градусов и облачно, Ариэль 20–31 градус и облачно, Ашкелон 24–28 градусов и облачно с прояснениями, Эйн-Геди 29-38 градусов и ясно, Беэр-Шева 21-33 градуса и ясно, Эйлат 26-39 градусов и ясно.

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