Израильтянам будет разрешен въезд в Катар на чемпионат мира по футболу

ФИФА подтвердила, что израильтяне смогут приехать в Катар во время чемпионата мира и смотреть игры, как и все футбольные фанаты в мире.
Об этом сообщает Maariv.
Израильская футбольная ассоциация находится в прямом контакте с ФИФА по этому вопросу.
Курсор писал ранее, что футболист Реал Мадрида женится на израильтянке. Тибо Куртуасделал, который выступает за всемирно известный футбольный клуб «Реал Мадрид», сделал предложение руки и сердца 24-летней израильской модели Мишель Герцег.
Также сообщались подробности из Лиги наций: в сети показали лучшие фото с матча Израиль — Исландия. Сборная Исландии сыграла вничью с Израилем в первом матче группового турнира Лиги наций сезона-2022/23. Игра завершилась со счетом 2:2. Матч прошел в Хайфе.