Израильтянам будет разрешен въезд в Катар на чемпионат мира по футболу

Ранее сообщалось, что Израиль организует прямые рейсы в Катар во время чемпионата мира по футболу, чтобы болельщики, купившие билеты на соревнования, могли добраться до страны без пересадок.

ФИФА подтвердила, что израильтяне смогут приехать в Катар во время чемпионата мира и смотреть игры, как и все футбольные фанаты в мире.

Об этом сообщает Maariv.

Израильская футбольная ассоциация находится в прямом контакте с ФИФА по этому вопросу.

Курсор писал ранее, что футболист Реал Мадрида женится на израильтянке. Тибо Куртуасделал, который выступает за всемирно известный футбольный клуб «Реал Мадрид», сделал предложение руки и сердца 24-летней израильской модели Мишель Герцег.