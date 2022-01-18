Израильтяне нашли новый способ развлечения в разгар холодов

Холодная погода не помеха для развлечений и купания. В сети появилось видео как израильтяне купаются в водохранилище у Голанских высот.
Видео было опубликовано в телеграм-канале Голос Израиля.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что полуголый мужчина пробежал по торговому центру в Иерусалиме.
Данный поступок может расцениваться как протест против коронавирусных ограничений.
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Сообщается, что паломники направлялись к могиле Иосифа в честь праздника Ту би-Шват. Они ехали на автобусах, которые охранялись военными ЦАХАЛа. Но террористов это не остановило.
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