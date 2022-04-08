Израильтяне собрались на месте теракта в Тель-Авиве

В Израиле в последние недели активизировались террористы, которые нападают на людей с холодным или огнестрельным оружием. Из-за вчерашнего инцидента погибли уже три человека, еще несколько получили ранения.

В Тель-Авиве на место вчерашнего теракта пришли десятки израильтян, чтобы помолиться и спеть израильский гимн а-Тиква.

Об этом сообщили на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Вчера вечером 7 апреля в Тель-Авиве произошел теракт. В результате погибли уже три человека. Еще несколько получили ранения. Террорист был ликвидирован только утром 8 апреля.

Ранее редакция нашего сайта писала, что Беннет выразил соболезнования семье третьего погибшего в результате теракта в Тель-Авиве.

Также Курсор сообщал, что стало известно, что делал боевик после теракта в Тель-Авиве.

Еще напомним, что международное сообщество осудило теракт в Тель-Авиве.

Отец виновника теракта в Тель-Авиве прокомментировал поступок сына.