Израильтяне собрались на месте теракта в Тель-Авиве

В Тель-Авиве на место вчерашнего теракта пришли десятки израильтян, чтобы помолиться и спеть израильский гимн а-Тиква.
Об этом сообщили на телеграм-канале.
Вчера вечером 7 апреля в Тель-Авиве произошел теракт. В результате погибли уже три человека. Еще несколько получили ранения. Террорист был ликвидирован только утром 8 апреля.
Ранее редакция нашего сайта писала, что Беннет выразил соболезнования семье третьего погибшего в результате теракта в Тель-Авиве.
Также Курсор сообщал, что стало известно, что делал боевик после теракта в Тель-Авиве.
Еще напомним, что международное сообщество осудило теракт в Тель-Авиве.
Отец виновника теракта в Тель-Авиве прокомментировал поступок сына.