Известный психолог сядет в тюрьму и заплатит большой штраф за сексуальное насилие

Доктор осуществлял половые контакты с несовершеннолетними в возрасте от 8 до 15 лет еще в 90-х годах.

54-й психолог Идан Косовский приговорен к 55 месяцам лишения свободы, 1 году условно и выплате компенсации в размере 200 тысяч шекелей пострадавшим, которые обвинили его в ряде преступлений сексуального характера.

Об этом сообщает портал Детали.

Как известно, в январе 2022 года Косовский, работавший в системе образования, был обвинен в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, которые лечились в его частной клинике в Зихрон-Яакове.

В ноябре 2019 года на психолога пожаловались двое жителей юга страны, которые утверждали, что тот совершал насильственные действия сексуального характера в прошлом, когда они были несовершеннолетними. Тогда расследование было прекращено в связи с истечением срока давности.

Впоследствии в результате апелляций, Верховный суд разрешил публикацию имени подозреваемого, вследствие чего были поданы дополнительные три жалобы. Две из них суд расследовал и вынес обвинительный приговор. Согласно материалам обвинительного заключения, психолог осуществлял половые контакты с несовершеннолетними в возрасте от 8 до 15 лет еще в 90-х годах.

Известно, что психолог Идан Косовский работал в психологической службе отдела образования муниципалитета Хайфы, а также в начальной школе Лео Бека в Хайфе.

Как сообщал Курсор, более полумиллиона израильских детей подвергаются домашнему насилию. Такими являются данные отчета Международной женской сионистской организации ВИЦО.

Отмечается, что при этом лишь небольшому числу из детей, подвергающихся домашнему насилию, оказывают помощь в государственных центрах и приютах.

Также Курсор информировал о том, что в июне в Негеве работники социальной службы забрали двух малышей в возрасте двух и четырех лет из семьи, где они подвергались постоянному насилию со стороны родителей.

Ранее Курсор писал о том, что Назаретский суд рассматривает дело о жестоком обращении двух воспитателей в детском саду.