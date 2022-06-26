Как кадры из фильма: агенты под прикрытием провели операцию в самом центре лагеря беженцев

Сотрудники пограничной полиции под прикрытием выпрыгнули из грузовика в центре лагеря беженцев Нур Шамс и начали операцию. В ходе обыска три араба были арестованы.

Прошлой ночью (с субботы на воскресенье) израильскими пограничниками были арестованы трое подозреваемых арабов в лагере беженцев Нур Шамс. При обыске дома подозреваемых изъято оружие, патроны и военная техника.

В ходе операции возникли ожесточенные беспорядки с участием нескольких арабов, наши силы применяли средства для разгона демонстраций. Арабы бросали в полицию камни и взрывчатку.

#فيديو| لحظة اقتحام قوة إسرائيلي خاصة منزل الشاب عدي جابر في مخيم نور شمس #بطولكرم صباح اليوم pic.twitter.com/GVfHmRGRcg — بدون رقابة (@bedounraqabah) June 26, 2022

Пограничная полиция заявила по этому поводу, что «совместная деятельность пограничной полиции, ЦАХАЛа и СОБ продолжается в ряде центров Иудеи и Самарии. Сегодня вечером оперативники пограничной полиции под прикрытием в лагере беженцев Нур Шамс работали над арестом трех подозреваемых в террористической деятельности. Подозреваемые были переданы для допроса. Потерь среди наших сил нет».



Редакция ранее писала, что палестинские арабы осквернили мемориал памяти убитого в теракте Разиэля Шевах. Сообщается, что помимо палестинского флага, на мемориале написали имя террориста, который убил Разиэля Шеваха.

Также мы сообщали о массовой стрельбе в Восточном Иерусалиме: появились подробности. Арестованы двое подозреваемых в причастности к стрельбе в квартале А-Тур в Восточном Иерусалиме. Сегодня они предстанут перед судом для обсуждения продления их содержания под стражей.

Напомним, что вдоль границы с Израилем Хизбалла построила 15 новых наблюдательных постов.