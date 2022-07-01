Как мировые лидеры поздравили нового премьер-министра Израиля Лапида

Яир Лапид официально стал новым премьер-министром Израиля, начиная с полуночи пятницы. Ниже приведен список реакций мировых лидеров и организаций на нового лидера Израиля.

Соединенные Штаты

Президент США Джо Байден поздравил нового премьер-министра, а также поблагодарил уходящего премьер-министра Нафтали Беннета «за вашу дружбу в прошлом году». «Я с нетерпением жду встречи с вами обоими в июле, чтобы отпраздновать нерушимое американо-израильское партнерство», — написал он.

Лапид поблагодарил Байдена и сказал, что он также с нетерпением ждет «приветствия вас в Израиле и укрепления уникального союза между нами».

Госсекретарь Энтони Блинкен также поздравил Лапида, заявив, что он «надеется на продолжение тесного сотрудничества с премьер-министром Лапидом для укрепления всех аспектов прочного американо-израильского партнерства и противодействия общим угрозам». Как и Байден, Блинкен также признал Беннета за «его лидерство в качестве премьер-министра Израиля в прошлом году».

Беннет ответил Байдену, сказав, что он «с нетерпением ждет скорой встречи [его] здесь, в нашей вечной столице Иерусалиме».

Индия

Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в Твиттере на английском и иврите, выразив «теплые пожелания и самые сердечные поздравления Его Превосходительству @yairlapid со вступлением в должность премьер-министра Израиля».

Моди также поблагодарил Беннета за то, что он «был настоящим другом Индии». «Я дорожу нашим плодотворным взаимодействием и желаю вам успехов в вашей новой роли», — написал он.

Соединенное Королевство

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс написала в Твиттере, что «с нетерпением ждет возможности поработать» с Лапидом.

Гватемала

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи поздравил Лапида и «желает ему больших успехов во время его пребывания на посту главы правительства Израиля».

«Гватемала — ваш союзник; я знаю, что мы продолжим укреплять исторические узы братства и сотрудничества, связывающие наши народы», — добавил он.

Литва

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравила своего израильского коллегу, пожелав ему «всех успехов и сохранения силы Израиля».

«Литва и Израиль — близкие друзья, и я с нетерпением жду совместной работы для дальнейшего укрепления нашей дружбы, основанной на общих ценностях», — говорится в заявлении.

Организации еврейской диаспоры

Американский еврейский комитет написал, что «от всего сердца поздравляет Яира Лапида со вступлением в должность премьер-министра Израиля».

Еврейские федерации Северной Америки (JFNA) заявили, что они «надеются на сотрудничество с новым премьер-министром, с которым у нас давние отношения».

«Мы обязуемся и впредь поддерживать и развивать эти связи и работать вместе над укреплением особой связи между Израилем и североамериканским еврейством», — заявила организация.

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