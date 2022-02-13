Канцелярия премьер-министра будет платить 12 тысяч шекелей в месяц спичрайтеру Беннета

Государственная комиссия по конкурсам и госзакупкам утвердила запрос канцелярии премьер-министра на ставки персонального доктора для Нафтали Беннета и спичрайтера.

Протокол заседания дает понять, что врачом Нафтали Беннета будет профессор Гади Сегаль, который на данный момент возглавляет терапевтическое отделение в медицинском центре «Шиба» в Рамат-Гане.

Стоит отметить, что Сегалю будут платить за эту должность 2340 шекелей ежемесячно. Это будет происходить до сентября 2023 года, когда, согласно договору коалиции, должна произойти ротация Беннета с Лапидом. Общая смета за должность личного врача премьер-министра до этого срока – 84 тысячи 140 шекелей.

А вот писать речи для Беннета, как и раньше, будет известный журналист, редактор журнала «Либерал» Рани Равив. Он ранее был главным редактором издания «Ба-Махане». За свою работу на протяжении года ему заплатят 140 тысяч шекелей.

Ранее наш сайт сообщал, что Либерман отверг критику экономического плана. В интервью 12 каналу новостей Либерман защитил план, отказался принять критику и заявил, что нового плана не будет. «На следующей неделе не будет никакого нового плана и никакого расширения нынешнего плана. Нет намерения добавлять дополнительные кредитные пункты, и все решения будут приниматься только в одном месте — в министерстве финансов».

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