МЕРЕЦ на грани прохода в Кнессет

Согласно последним подсчетам голосов Центральной избирательной комиссии, партия МЕРЕЦ остается ниже минимального порога для прохождения в Кнессет.

Согласно последнему обновление ЦИК за МЕРЕЦ было подсчитано 130 599 голосов, что составляет 3,20% от общего числа поданных действительных бюллетеней.

Исходя из общего уровня явки в 4 843 023 человека, избирательный порог в 3,25% будет равен примерно 157 000 голосов, хотя точная цифра будет зависеть от окончательного количества поданных действительных бюллетеней.

Неспособность партии преодолеть барьер до сих пор, когда было подсчитано 84,7% голосов, вызвала опасения внутри МЕРЕЦ, что партия может оказаться без представительства в Кнессете впервые за тридцать лет.

«МЕРЕЦ на грани» вступления. Мы ждем окончательных результатов», — написал в Твиттере в среду утром депутат Кнессета от МЕРЕЦ Моси Раз.

«Я надеюсь и верю, что нас изберут, и мы сделаем все возможное, чтобы представить наши ценности в Кнессете. Столкнувшись с тьмой и расизмом, каханизмом и подстрекательством, мы не можем позволить себе отчаиваться», добавил он.

Ранее Курсор писал, что ЦИК подсчитал 84% голосов: какие партии проходят в Кнессет. ЦИК Израиля продолжает подсчет голосов на выборах в Кнессет.

Курсор сообщал, что Лапид готовится передать власть Нетаниягу. В партии «Еш Атид» идет подготовка к передаче власти правительству Нетаниягу.

Наша редакция писала, что Либерман разочарован результатами выборов: Мы сделали все возможное. Председатель «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман заявил, что «независимо от окончательных результатов выборов, мы будем их уважать».

Лапид: Мы будем терпеливо ждать, пока не будет подсчитан последний голос. Согласно последним подсчетам ЦИК, партия премьер-министра Яира Лапида занимает второе место по величине в Кнессете.

Кроме этого, появились первые комментарии политиков после оглашения результатов экзитполов. «Ликуд» начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.

Как сообщал Курсор, Нетаниягу заяивл, что «мы получили огромный вотум доверия, мы на пороге великой победы». Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу выступил в штаб-квартире партии после того, как экзитполы показали, что его блок получил достаточно мест в Кнессете для формирования правительства.

Напомним, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.