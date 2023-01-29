Каждый террорист отправится в суд или на кладбище — Галант

По словам министра обороны, «мы ударим по любому, кто помогает террористам. Если возникнет необходимость, мы разрушим их дома, мы лишим их прав и депортируем их».

Министр обороны Йоав Галант посетил дивизию Иудеи и Самарии Армии обороны Израиля в связи с кровавыми террористическими атаками и усилением готовности АОИ в этом районе.

Об этом информирует Israel National News.

Отмечается, что после встречи с высокопоставленными военными чиновниками Галант заявил, что Израиль «отправит каждого террориста в суд или на кладбище».

«Мы ударим по любому, кто помогает террористам. Если возникнет необходимость, мы разрушим их дома, мы лишим их прав и депортируем их», — сказал глава Минобороны.

Ранее Галант навестил капитана Н., офицера ЦАХАЛа, который был ранен в субботу в результате теракта в Иерусалиме, и сумел обезвредить террориста после того, как получил огнестрельное ранение.

«Благодаря таким солдатам, как капитан Н., Государству Израиль удается защищать жизни своих граждан. Н. смело и решительно предотвратил причинение вреда многим мирным жителям», — сказал министр обороны.

Как сообщал Курсор, полиция Израиля сообщила, что она оцепила дом террориста, который убил семь человек и ранил трех в результате теракта в пятницу в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Войска оцепили дом Алькама Хайри в преддверии сноса дома.

Силы безопасности уже заставили жителей покинуть дом вскоре после нападения в пятницу вечером. В субботу полиция сообщила, что 42 друга и знакомых Хайри были задержаны.

Ранее Курсор писал, что стали известны имена всех семи жертв теракта в Неве-Яаков.

Уже сообщалось про заседание военно-политического кабинета: опубликованы итоги и ближайшие цели.

Кроме того, мы писали про теракт в Иерусалиме 28 января. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.

Выяснилось, что теракт совершил 21-летний гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри, в нашем материале также опубликованы его фото. Свидетели и первые лица, прибывшие на место, рассказали о панике, страхе и замешательстве во время трагедии.