Кнессет принял закон об индивидуальных фермерских хозяйствах в предварительном чтении

Законопроект был одобрен в предварительном чтении.

По окончании бурных дебатов пленум Кнессета одобрил в предварительном чтении законопроект об индивидуальных фермерских хозяйствах, который должен регулировать сельскохозяйственные постройки.

РААМ выступил против решения правящей коалиции.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиле утвердили законопроект о реформировании системы налоговых льгот для репатриантов.

Финансовая комиссия Кнессета утвердила законопроект, увеличивающий и продлевающий налоговые льготы для новых репатриантов.

Кроме того, стало известно, что по заверениям израильских СМИ, полиция нанимала хакеров для слежки за людьми.

Второй день в центре внимания в стране расследование израильской газеты «Калькалист», посвященное тайной деятельности полиции по слежке за гражданами.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.