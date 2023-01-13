Кохави рассказал об иранской группировке и о возможностях ЦАХАЛа

Есть реальная возможность остановить иранский ядерный проект, но для этого мир должен усилить экономическое и социальное давление на Иран.

Уходящий начальник штаба Авив Кохави заявил, что у Ирана есть действующая группа вооружений.

Кохави рассказал: «Если мир усилит экономические санкции против Ирана, а с другой стороны обеспечит надежный военный вариант, если они продолжат продвигать свой ядерный проект, то есть шанс, что они решат остановить проект».

Он также пояснил, что Арми обороны Израиля разработала возможности для нейтрализации иранского ядерного оружия.

Кохави пояснил: «Сегодня Иран испытывает пять факторов давления, которые ранее не обеспечивались: это экономические, социальные, политические, военные угрозы, а также тот факт, что их доверенные лица в регионе не могут доставлять запрещенные товары. Это давление следует использовать, чтобы достичь соглашения на очень выгодных условиях».

Ранее Курсор писал, что Кохави покидает пост начальника штаба ЦАХАЛа, но есть нюанс. Кохави хочет оставить своему преемнику «чистый стол».

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