Комитет Кнессета по здравоохранению заявил о нехватке рентгенологов

В результате этой нехватки, если человека направляют на КТ-обследование, он может ждать приема до двух месяцев, и ситуация еще хуже для тех, кто нуждается в МРТ, с ожиданием около восьми месяцев.

Израиль в настоящее время сталкивается с нехваткой около 250 рентгенологов, необходимых для оказания основных медицинских услуг, таких как рентген, КТ и МРТ, согласно заявлению председателя Ассоциации рентгенологов профессора Илан Шелеф.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Заседание Комитета по здравоохранению на тему нехватки радиологов возглавили депутаты Яэль Рон Бен-Моше, Офир Кац, Ури Маклев и Яаков Марги.

Выступая перед комитетом, профессор Шелеф сообщил им, что нехватка была частично связана с тем, что сертифицированные радиологи в Израиле предпочли удаленную работу для медицинских компаний за границей, а не внутри израильской медицинской системы.

По словам Шелеф, ожидание не заканчивается, когда человек приходит на прием. Из-за острой нехватки людей в Израиле, которые могут расшифровать результаты, получение результатов может занять от одного до двух месяцев, а это означает, что для некоторых людей весь процесс получения МРТ-обследования может занять около года.

«И поэтому, даже после обещания дополнительных машин, время ожидания не сократится, потому что некому будет расшифровать тесты», — заявил Шелеф на заседании комитета по этому вопросу. «Эта задержка может стать смертельной для жителей».

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