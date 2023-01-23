Компромиссный план по реформе судебной системы: предложение Фридмана

План основан на идее, что законодатели, а не только судьи Верховного суда, должны проявлять сдержанность.

По мере того, как нарастает напряженность вокруг плана нового правительства по радикальной реформе судебной системы, бывший министр юстиции Даниэль Фридман изложил компромиссное предложение, которое смягчит план, усилит власть президента и затруднит правящим коалициям изменение Основных законов Израиля.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Фридман является ветераном судебной реформы, стремившимся ограничить полномочия БАГАЦ и генпрокурора, полагая, что они приобрели чрезмерные полномочия для вмешательства в принятие решений правительством.

Позиция Фридмана сделала его врагом многих в системе правосудия в то время, но он умеренный по сравнению с нынешним министром юстиции Яривом Левиным, и он утверждает, что план Левина — теперь поддерживаемый всей право-религиозной коалицией премьер-министра Биньямина Нетаниягу — заходит слишком далеко.

В беседе с газетой «Едиот Ахронот» Фридман подробно изложил свой компромиссный план, поддержав некоторые элементы предложения Левина, но выступив против или смягчив другие.

«Необходима реформа судебной системы. Но предложенные реформы лишь частично для меня приемлемы. Кнессет также должен проявлять меньше воинственности и больше сдержанности», — сказал он.

Он подверг критике частые изменения, вносимые в Основные законы в последние годы, «исходя из мимолетных интересов зарождающихся правительств», в том числе создание поста заместителя премьер-министра, увеличение числа министров, которым разрешено уйти в отставку со своих постов в Кнессете в рамках так называемого Норвежского закона.

«Нам нужно подумать о сдержанности и реформе Кнессета и о том, как он принимает решения, а не только о реформе системы правосудия», — сказал Фридман.

В своем компромиссном предложении Фридман предлагал отменить пункт о разумности только в вопросах, связанных с управлением страной и политическими и правительственными назначениями. Суды сохранят возможность использовать этот пункт для аннулирования решений, нарушающих гражданские права и права человека. Что касается отбора судей, он предложил отделить механизм отбора мировых судей и судей районных судов от механизма отбора судей Верховного суда. Первый, по его словам, не требует значительных изменений и даже может быть изменен, чтобы полностью исключить участие правительства.

Фридман выступил против позиции Левина по выбору судей в суде высшей инстанции, заявив, что коалиции не следует предоставлять полный контроль. Он предложил принять план Левина по расширению группы за счет представителей общественности, но сказал, что их должен выбрать президент, а не министр юстиции.

Фридман поддержал стремление Левина изменить систему старшинства, используемую в настоящее время для выбора председателя Верховного суда. Он сказал, что председатель Верховного суда должен выбираться по заслугам, а не только на основе времени, проведенного в высшем суде, утверждая, что больше нигде в стране назначения не проводятся. в этом случае.

Что касается права суда отменять законы, Фридман предложил запретить ему вмешиваться в Основные законы, но только в том случае, если способность Кнессета изменять их в соответствии с краткосрочными интересами также ограничена.

«Предлагаю дать президенту право отсрочить вступление в силу Основных законов сроком на год-два. В течение этого времени можно рассмотреть вопрос о том, дать ли Кнессету мандат на принятие закона», — заявил он.

Что касается так называемой оговорки об отмене, Фридманн согласился с предложением Левина о том, что лишь 61 депутат в Кнессете, состоящем из 120 депутатов, может отменять решения Высокого суда, но добавил оговорку: число депутатов, поддерживающих такое предложение, должно превышать количество противников не менее чем на пять.

Одна часть предложения Левина была категорически отвергнута Фридманом: «Я против того, чтобы юридические советники [министерств] были политическими назначенцами. Система назначения профессионалов на [такие] роли должна продолжаться».

Ранее Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.

Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Коалиция заявила, что открыта только для незначительных «косметических» компромиссов по судебной реформе.

Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Напомним, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.