Коронавирус в Израиле: число тяжелобольных снижается, но коэффициент инфицирования вновь начал расти

По данным минздрава, число активных инфицированных (способных быть источниками заражения) снизилось. На сегодняшний день их зафиксировано 40 тысяч 428 человек.

За прошедшие сутки минздрав выявил 4704 новых больных коронавирусом. Всего было сделано 55 тысяч 973 теста. Таким образом. 8,4 процента показали положительный результат. С начала эпидемии коронавирусом заразились 4 миллиона 24 тысяч и 178 человек.

Что касается коэффициента R, то на данный момент он составляет 0,73.

А вот количество тяжелобольных падает. Так, сегодня их зафиксировано 196 пациентов. 74 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Скончались с начала эпидемии 10 тысяч 612 человек.

Также в Израиле проводится вакцинация населения. Так, число получивших хотя бы одну дозу вакцины — 6 миллионов 705 тысяч 367 человек. Две дозы вакцины получили 6 миллионов 132 тысячи 838 человек. Три дозы получили – 4 миллиона 483 тысяч 723 человек. Четыре дозы получили – 794 тысячи 553 человека.

Ранее редакция Курсора сообщала, что число случаев заболевания COVID во всем мире превышает 500 миллионов.

Кроме того, наш сайт писал, что в США продлили требование по ношению масок.

Еще напомним, что израильские ученые разработали более надежный метод оценки безопасности вакцин.