Коронавирус в Израиле: за сутки более 7 тысяч новых случаев заболевания

Согласно данным минздрава, число тяжелобольных продолжает снижаться. Сегодня их 560, позавчера было 580, а в конце минувшей недели это число колебалось между 637 и 693.

Согласно информации от министерства здравоохранения, за сутки в Израиле было сделано 71 939 проверок на коронавирус. Всего было выявлено 7 тысяч 714 новых больных.

Число тяжело больных 560. Из них подключены к аппаратам ИВЛ 211 человек. Что касается коэффициента R, то на данный момент он составляет 0,7 процента.

На карантине находятся 17 тысяч 554 израильтян.

С момента начала пандемии в Израиле от коронавируса скончались 10 тысяч 218 человек.

Также в Израиле проводится кампания по вакцинации населения. Так, хотя бы один укол получили 6 миллионов 699 тысяч 337 человек.

Две прививки получили 6 миллионов 121 тысяча 273 человек. Три раза вакцинировались 4 миллиона 464 тысячи 549 человек. А вот четвертый укол получили 728 тысяч и 906 израильтян.

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