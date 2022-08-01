Кто станет главой ЦАХАЛа: Лапид проведет финальное собеседование

Яир Лапид проведет личные собеседования с Эялем Замиром и Герци Халеви — после этого Ганц решит, кто станет следующим главнокомандующим ЦАХАЛа.

Премьер-министр Яир Лапид проведет собеседование с двумя последними кандидатами на пост следующего главнокомандующего вооруженными силами Израиля в среду, сообщает его офис.

Министр обороны Бенни Ганц сузил поле до Эяля Замира, бывшего заместителя начальника штаба ЦАХАЛа, в настоящее время работающего научным сотрудником в аналитическом центре Вашингтонского института, и Герци Халеви, нынешнего заместителя начальника штаба.

Ожидается, что Ганц примет свое решение в ближайшие недели, как только Лапид выскажет свое мнение по этому вопросу.

Курсор ранее писал, что девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа. Девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный когда она работала в тюрьме Гильбоа.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ задержал разыскиваемых террористов. Силы ЦАХАЛа и Пограничной полиции Израиля провели ночью антитеррористические рейды в ряде мест в Иудее и Самарии, в том числе в городах Карават Бани Зейд, Аль-Рам, Санур и Хеврон.

Кроме того, Ганц и Нетаниягу обменялись колкостями по поводу назначения нового главы ЦАХАЛа. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу считает, что новый глава ЦАХАЛа не может быть назначен переходным правительством. Ганц в ответ заявил, что Нетаниягу пытается политизировать этот процесс.