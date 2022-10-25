Купальный сезон закрыт: пляжи Израиля протестировали на чистоту

Министерство охраны окружающей среды отчиталось о проверке чистоты израильских пляжей и призвало поддержать порядок в преддверии сезона дождей.

В связи с закрытием сезона пляжей и купания приостановлена деятельность спасательных служб и подведены итоги проверки пляжей на чистоту.

Согласно данным министерства охраны окружающей среды, «индекс чистоты» пляжей составил 84,3%.

Во врем сезона большинство открытых пляжей получили оценку «чистые» или «очень чистые».

Министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг сообщила: «В преддверии дождей важно помнить, что отходы и одноразовый пластик могут попасть в море, когда их выбрасывают в общественном месте». Она призвала помочь поддержать пляжи чистыми и безопасными.

Ранее Курсор писал, что в Израиле опубликовали рейтинг самых чистых пляжей.

Также наш сайт информировал, что за 150 миллионов шекелей в Тель-Авиве продан участок у моря. Парковка у пляжа в Тель-Авиве площадью 750 квадратных метров была продана под застройку 2 200 квадратных метров для 20 квартир.

Курсор уже сообщал про рост тарифов на электроэнергию: когда ожидать нового подорожания комуслуг. Предстоящее повышение цен на электроэнергию связывают с увеличением себестоимости угля примерно на 74%, которая является основным фактором ценообразования тарифов.

Также мы сообщали, что данные статистики порадовали: безработица в Израиле снизилась. Все лето показатель безработицы ухудшался, однако в сентябре данные статистики показали ободряющие результаты. Значение безработицы в сентябре составило 3,9%.